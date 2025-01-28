Россияне убили 2 жителей Херсонщины, ранены 2 гражданских
За прошедшие сутки, 27 января, российские оккупанты атаковали десятки населенных пунктов Херсонщины. В результате вражеских обстрелов погибли двое гражданских, еще двое мирных жителей получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 2 - получили ранения", — говорится в сообщении.
Захватчики били по социальной инфраструктуре и жилым кварталам. Оккупанты повредили многоэтажку и 10 частных домов. Также россияне изуродовали гараж, складское помещение и сельхозтехнику.
Напомним, 27 января в Херсоне россияне сбросили взрывчатку с дрона и убили 44-летнего тракториста.
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