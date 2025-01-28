За сутки оккупанты более 360 раз обстреляли Запорожскую область: есть раненые

фото: Запорожская ОВА

За сутки оккупанты нанесли 362 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области. В Васильковском районе от атак россии пострадали четыре человека

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews .

По его словам, враг совершил 8 авиационных обстрелов по Степногорску.

Кроме того, 202 БпЛА разной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное, Новодаровку.

Еще 7 обстрелов из РСЗО накрыли Новоданиловку и Новодаровку.

Также 145 артиллерийских ударов россияне нанесли по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Волшебного, Новодаровки.

Всего поступило 35 сообщений о повреждениях частных домов, квартир, автомобилей и образовательного учреждения.

Напомним, количество погибших в результате ракетного удара по Запорожье 8 января возросло до 15. В городской больнице скончалась женщина, которая находилась в крайне тяжелом состоянии.