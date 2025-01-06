Взятка за побег: житель Одесщины хотел подкупить пограничника

Фото: ГУ НП в Одесской области

В Одесской области полицейские совместно с пограничниками не дали бежать из Украины двум мужчинам, пытавшимся решить этот вопрос с помощью денег

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, передает RegioNews .

Как говорится в сообщении, 35-летний житель Болградского района, организуя побег из Украины для себя и 34-летнего знакомого, предложил пограничнику 2000 долларов, чтобы тот в свою смену обеспечил им свободный проход вне пункта пропуска в Молдову.

Однако о таком предложении военнослужащий сообщил руководству, и пограничники совместно с сотрудниками территориального подразделения полиции провели меры по задержанию дельца.

Организатор побег был задержан после того, как он заплатил пограничнику аванс в сумме 1000 долларов и вместе с клиентом собирался направляться в соседнее государство. Еще 1000 долларов злоумышленник должен был передать после удачной сделки.

В качестве вещдоков правоохранители изъяли у задержанных средства связи обоих мужчин и деньги Организатор был задержан в процессуальном порядке.

Ему сообщили о подозрении в организации и руководстве незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, содействии их совершению предоставлением средств и устранению препятствий, по корыстным мотивам, а также в предложении и предоставлении должностному лицу взятки.

Максимальное наказание за эти преступления – до девяти лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 242 тысяч гривен.

В отношении клиента задержанного составлены протоколы об административных правонарушениях. Ему грозит штраф или административный арест.

Напомним, в конце декабря прошлого года пограничники Могилев-Подольского отряда задержали на берегу Днестра двух украинцев и гражданина Молдовы, который хотел переправить их резиновой лодкой в соседнюю страну. Нарушителей обнаружили с помощью квадрокоптера.

Кроме того, 26 декабря на Закарпатье остановили группу мужчин, пытавшихся переплыть Тису на резиновой лодке , чтобы попасть в Венгрию.

Также сообщалось, что на Буковине на сочельник задержали четырех мужчин, которые собирались бежать в Румынию.