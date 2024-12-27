фото: ГПСУ

На Буковине пограничники задержали четырех мужчин из Запорожской области, которые собирались пересечь границу с Румынией

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

На Святвечер 24 декабря, с помощью техники на участке "Селятин" пограничники обнаружили группу мужчин в маскировочных костюмах и с рюкзаками. Они шли по горной дороге к границе.

Задержанные – четверо мужчин из Запорожской области в возрасте от 21 до 44 лет. Они признались, что хотели нелегально попасть в Румынию.

К поездке мужчины тщательно подготовились: взяли еду, воду, теплые вещи и снаряжение для маскировки. Но избежать пограничников им не удалось.

Нарушителей доставили в подразделение, где на них составили админпротоколы за попытку незаконного пересечения границы.

Напомним, ранее на Буковине задержали организатора переправки мужчин за границу с арсеналом оружия.