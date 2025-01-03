фото: ГПСУ

Пограничники в пункте пропуска на Львовщине обнаружили у жительницы Донецкой области золотые слитки на 6 миллионов гривен

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Пограничники обнаружили около 1,5 кг золота в подлокотнике машины Toyota. 37-летняя водительница и ее 67-летний пассажир не смогли объяснить происхождение драгоценного металла и предоставить подтверждающих документов на золотые слитки.

Отмечается, что каждый из слитков имеет пробу 999. В общей сложности правоохранители насчитали 61 слиток.

По предварительным подсчетам, стоимость найденного золота может составлять до 6 миллионов гривен. О находке оперативники сообщили в Бюро экономической безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Хмельнитчины пытался продать в интернете артефакт, которому более 1500 лет.