фото: ГПСУ

Наибольшее количество попыток нелегального пересечения границы с начала полномасштабного вторжения России в Украину зафиксировано на участках с Румынией и Молдовой

Об этом сообщил представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телеканала "Мы - Украина", передает RegioNews .

"Видим, что за все время действия военного положения большинство случаев попыток незаконного пересечения границы фиксируется по границе с Румынией и Молдовой, меньше - по границе с Венгрией и Словакией и меньше - на границе с Польшей", - рассказал он.

По словам Демченко, больше всего попыток пересечь нелегально границу зафиксировано за пределами пунктов пропуска, однако такие случаи происходят и на ЧП. Речь идет о случаях, когда украинцы пытаются предоставить либо поддельные документы, либо сфальсифицировать условия своего выезда.

"Что касается документов, то это, в частности, подделка военно-учетных документов или документов об инвалидности. Однако таких случаев ежедневно может быть от двух до десяти. Бывают отдельные только дни, когда мы не фиксируем попытки использования подделок", - подчеркнул спикер ГНСУ.

Напомним, ранее пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда задержали группу из шести украинцев, пытавшихся незаконно попасть в Венгрию.