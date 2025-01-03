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03 января 2025, 15:49

За 6000 долларов прокладывал маршрут в Венгрию: на Закарпатье задержали пограничника-взяточника

03 января 2025, 15:49
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фото: ГПСУ
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Пограничник Чопского отряда за 6000 долларов помогал переправлять мужчин призывного возраста через границу в Венгрию

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Фигурант сообщал организаторам информацию о передвижении пограничных нарядов и месте размещения видеонаблюдения.

Пограничника задержали "на горячем", изъяли деньги и телефон.

Задержанному объявили подозрение, продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Закарпатье задержали переправителей через границу, двое "клиентов" которых утонули в Тисе.

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