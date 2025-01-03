За 6000 долларов прокладывал маршрут в Венгрию: на Закарпатье задержали пограничника-взяточника
Пограничник Чопского отряда за 6000 долларов помогал переправлять мужчин призывного возраста через границу в Венгрию
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Фигурант сообщал организаторам информацию о передвижении пограничных нарядов и месте размещения видеонаблюдения.
Пограничника задержали "на горячем", изъяли деньги и телефон.
Задержанному объявили подозрение, продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее в Закарпатье задержали переправителей через границу, двое "клиентов" которых утонули в Тисе.
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