Хабар за втечу: житель Одещини хотів підкупити прикордонника

Фото: ГУ НП в Одеській області

В Одеській області поліцейські спільно з прикордонниками не дали втекти з України двом чоловікам, які намагалися розв'язати це питання за допомогою грошей

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Одеській області, передає RegioNews.

Як йдеться у повідомленні, 35-річний житель Болградського району, організовуючи втечу з України для себе та 34-річного знайомого, запропонував прикордоннику 2000 доларів, аби той у свою зміну забезпечив їм вільний прохід поза пунктом пропуску до Молдови.

Однак про таку пропозицію військовослужбовець повідомив керівництву, і прикордонники спільно зі співробітниками територіального підрозділу поліції провели заходи щодо затримання ділка.

Організатора втечі затримали після того, як він заплатив прикордоннику аванс у сумі 1000 доларів і разом із клієнтом збирався прямувати до сусідньої держави. Ще 1000 доларів зловмисник мав передати після вдалої оборудки.

В якості речових доказів правоохоронці вилучили у затриманих засоби зв’язку обох чоловіків та гроші. Організатор був затриманий в процесуальному порядку.

Йому повідомили про підозру в організації та керівництві незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприянні їх вчиненню наданням засобів та усуненням перешкод, з корисливих мотивів, а також у пропозиції та наданні службовій особі хабара.

Максимальне покарання за ці злочини – до дев'яти років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 242 тисячі гривень.

Щодо клієнта затриманого складені протоколи про адміністративні правопорушення. Йому загрожує штраф або адміністративний арешт.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року прикордонники Могилів-Подільського загону затримали на березі Дністра двох українців та громадянина Молдови, який хотів переправити їх гумовим човном до сусідньої країни. Порушників виявили за допомогою квадрокоптера.

Крім того, 26 грудня на Закарпатті зупинили групу чоловіків, які намагалися переплисти Тису на гумовому човні, щоб потрапити в Угорщину.

Також повідомлялося, що на Буковині на Святвечір затримали чотирьох чоловіків, які збирались втекти до Румунії.