Плыли в Молдову на надувной лодке: на Винниччине задержали переправщика с уклонистами
Пограничники Могилев-Подольского отряда задержали на берегу Днестра двух украинцев и гражданина Молдовы, который хотел переправить их резиновой лодкой в соседнюю страну. Нарушителей обнаружили с помощью квадрокоптера
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Злоумышленниками оказались жители Черкасской и Полтавской областей. Уклонисты договорились о "услуге" с переправщиком через соцсети.
"Маршрут был продуман до мелочей: от Киева до приграничья путешественники добирались разными транспортными средствами, используя объездные пути, а последние 20 километров преодолевали пешком. План завершался сигналом для перевозчика, который на резиновой лодке должен был доставить их в Молдову", — говорится в сообщении.
Пограничники с помощью квадрокоптера обнаружили движение нарушителей и остановили их.
На фигурантов составили админпротоколы за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Гражданину Молдовы объявили подозрение в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.
Напомним, 26 декабря на Закарпатье остановили группу мужчин, пытавшихся переплыть Тису на резиновой лодке, чтобы попасть в Венгрию.
Также сообщалось, что на Буковине на Сочельник задержали четырех мужчин, которые собирались бежать в Румынию.