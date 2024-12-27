На Закарпатье остановили группу уклонистов, пытавшихся переплыть Тису на лодке

фото: ГПСУ

Вчера вечером, 26 декабря, пограничники отдела «Вилок» Мукачевского отряда задержали группу из шести украинцев, пытавшихся незаконно попасть в Венгрию

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

Организаторы нелегальной переправы, получив от каждого "клиента" не менее 15 тысяч долларов, предоставили мужчинам резиновую лодку и подтолкнули их переплыть реку Тиса. Однако за 20 метров до государственного рубежа пограничный патруль остановил нарушителей.

Трое мужчин попытались скрыться, игнорируя требования пограничников. Их задержали с помощью служебной собаки.

Всем шестерым злоумышленникам выписали админпротоколы за незаконное пересечение или попытку пересечения государственной границы. Также троих нарушителей привлекли к ответственности за неповиновение законным требованиям военнослужащих.

"В настоящее время круг лиц, причастных к организации незаконного путешествия мужчин, устанавливается", - говорится в сообщении.

Напомним, на Буковине в сочельник задержали четырех мужчин, которые собирались бежать в Румынию.