В Одессе из-за неосторожности ребенка со свечой произошел пожар в многоэтажке
Пожар возник в Одессе вечером 18 ноября. Горела квартира на первом этаже многоэтажки на улице Гагаринское плато
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Спасатели ликвидировали пожар в одной из комнат квартиры, не допустив распространения огня.
Вероятная причина пожара – неосторожное обращение ребенка со свечой.
Напомним, утром 14 ноября на Харьковщине в пожаре погибли четыре ребенка и мужчина. Еще один ребенок пострадал.
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