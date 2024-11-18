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В результате российского удара по Одессе днем 18 ноября погибли по меньшей мере 8 человек

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

"Предварительно, в результате российской российской атаки 8 погибших и 18 раненых. Среди пострадавших один ребенок. Четверо человек в тяжелом состоянии", – говорится в сообщении.

Как отметил мэр города Геннадий Труханов, россияне коварно направили ракету в жилую застройку, район деловой активности.

"Сейчас уже известно о 8 погибших, люди просто шли по своим делам. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – написал чиновник.

Напомним, 18 ноября около 12:00 россияне нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура.