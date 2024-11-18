Россияне ночью атаковали Украину дронами и ракетами: ПВО работала в пяти областях

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Российские войска в ночь на 18 ноября запустили по Украине баллистические ракеты и дроны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В частности, враг атаковал Сумскую область двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и управляемой авиационной ракетой Х-59.

Кроме того, оккупанты выпустили 11 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа.

Восемь ударных дронов были сбиты противовоздушной обороной в Полтавской, Харьковской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Три БПЛА – локационно потеряно.

Напомним, ранее стало известно, что количество погибших в результате российского ракетного удара по многоэтажке в Сумах вечером 17 ноября возросло до 11.