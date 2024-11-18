09:45  18 ноября
ГБР разоблачило схему на 56 млн грн в налоговой службе Днепропетровщины
02:26  18 ноября
Бывшая воспитательница детсада сбила крылатую ракету из "Иглы"
09:21  18 ноября
Враг ударил по Купянску: повреждена многоэтажка, есть раненые
UA | RU
UA | RU
18 ноября 2024, 14:22

Удар по Одессе: среди погибших медики и полицейские, количество раненых выросло до 39

18 ноября 2024, 14:22
Читайте також українською мовою
фото: скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В результате российского ракетного удара по центру Одессы 18 ноября погибли 8 человек. Среди них – медики, полицейские, гражданские

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

Число раненых возросло до 39 человек. Среди них – четыре ребенка в возрасте 7, 10 и два 11 лет. Дети госпитализированы в средней степени тяжести. Также в больницы доставили 30 взрослых, из них трое – в крайне тяжелом состоянии.

"Врачи делают все возможное и невозможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждому. Другим пострадавшим помощь была предоставлена на месте", – отметил чиновник.

На месте работают все соответствующие экстренные службы. Правоохранители фиксируют последствия очередной атаки россиян.

Напомним, 18 ноября около 12:00 россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Ударили по жилой застройке, району деловой активности.

Одесса ракетный удар погибшие пострадавшие война обстрелы
15 ноября 2024
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Официальная биография нового председателя Закарпатской областной военной администрации Мирослава Билецкого представляет украинского чиновника нового типа – эффективного, порядочного, патриотичного, да...
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
О Трампе и нашем будущем
18 ноября 2024, 15:43
"Выбивали" 2,5 млн долларов у военного: на Днепропетровщине нейтрализовали банду рэкетиров, которую возглавлял местный депутат
18 ноября 2024, 15:38
Зеленский посетил Покровск в Донецкой области
18 ноября 2024, 15:27
Пограничники показали уничтожение крылатой российской ракеты над Киевщиной
18 ноября 2024, 15:18
Атака РФ на Одессу: погибли 10 человек, пострадали более 40
18 ноября 2024, 15:06
На Прикарпатье столкнулись легковушка и микроавтобус: спасатели освободили пострадавшего водителя
18 ноября 2024, 14:53
В Киевской области в реке обнаружили тело человека
18 ноября 2024, 14:41
В ВСУ назвали потери российских оккупантов за неделю
18 ноября 2024, 14:10
В Одесской области мужчина отрубил голову 5-летней девочке и пытался совершить самоубийство
18 ноября 2024, 14:07
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Теневая жизнь нового главы Закарпатья Мирослава Билецкого: рэкет, миллионные подряды и сын в ТЦК
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Все публикации »
Юрий Богданов
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Все блоги »