фото: скриншот с видео

В результате российского ракетного удара по центру Одессы 18 ноября погибли 8 человек. Среди них – медики, полицейские, гражданские

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

Число раненых возросло до 39 человек. Среди них – четыре ребенка в возрасте 7, 10 и два 11 лет. Дети госпитализированы в средней степени тяжести. Также в больницы доставили 30 взрослых, из них трое – в крайне тяжелом состоянии.

"Врачи делают все возможное и невозможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье каждому. Другим пострадавшим помощь была предоставлена на месте", – отметил чиновник.

На месте работают все соответствующие экстренные службы. Правоохранители фиксируют последствия очередной атаки россиян.

Напомним, 18 ноября около 12:00 россияне нанесли ракетный удар по Одессе. Ударили по жилой застройке, району деловой активности.