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18 ноября 2024, 15:18

Пограничники показали уничтожение крылатой российской ракеты над Киевщиной

18 ноября 2024, 15:18
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фото: ГПСУ
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Во время российской атаки по Украине 17 ноября пограничник уничтожил в Киевской области вражескую крылатую ракету

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Выполняя задачи по прикрытию воздушного пространства военнослужащий Житомирского пограничного отряда на псевдо Юта совместно с собратьями зафиксировал полет ракеты. Немедленно среагировав – защитник мгновенно произвел выстрел из переносного зенитно-ракетного комплекса", – говорится в сообщении.

Как результат – точным выстрелом крылатая ракета россиян была уничтожена в воздухе, предотвратив возможные разрушения и жертвы.

Напомним, в ночь на 17 ноября российские войска совершили массированную атаку с применением ракет и дронов. Противовоздушная оборона работала в 19 областях Украины. Всего удалось сбить 144 воздушных целей, запущенных врагом.

В Киеве в результате ракетной атаки были ранены два человека. Спасатели изъяли часть российской ракеты, которая упала на многоэтажку в Печерском районе столицы и оказалась в квартире верхнего этажа.

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