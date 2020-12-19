В Одесской области таможенники обнаружили партию кокаина на 12 млн долларов

Злоумышленники пытались перевезти 54 кг кокаина в вентиляционных люках контейнера

Злоумышленники пытались перевезти 54 кг кокаина в вентиляционных люках контейнера

Фото: dpsu.gov.ua

В Одесской области сотрудники Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины и таможни обнаружили партию кокаина на 12 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, наркотики прибыли в Украину в порт "Южный" с Эквадора в контейнере с грузом фруктов.

Конечным пунктом доставки "элитного наркотика" должна быть одна из стран ЕС. Пограничники провели оперативное сопровождение контейнера и остановили контрабандный груз наркотиков с территории Украины в международном пункте пропуска "Староказачье", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что кокаин весом 54 кг был расфасован в 46 брикетах и ​​спрятан в вентиляционных люках контейнера. Его ориентировочная стоимость на черном рынке достигает 12 млн долларов США.

Возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

Напомним, на Харьковщине СБУ перекрыла канал нелегальных перевозок с временно оккупированных территорий через РФ.