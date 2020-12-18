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В Одесском облсовете продолжают бить стёкла и блокировать трибуну
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18 декабря 2020, 16:42 167

В Одесском облсовете продолжают бить стёкла и блокировать трибуну

18 декабря 2020, 16:42 167
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Вход в сессионный зал охраняют правоохранители
Фото PavlovskyNEWS
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Сессия закончилась, так и не приступив к нормальной работе. Но несколько решений удалось принять.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Думскую.

С 10 утра сессия Одесского облсовета пыталась начать свою работу. То задерживалось руководство, то депутаты были возмущены тем, что в выданных им удостоверениях печать закрывает лица. Депутатам предложили обменять удостоверения. Но когда они сдали документы для обмена – их уже не пустили в сессионный зал без удостоверений.

Через полтора часа работа началась, но не было кворума. Когда собрали кворум и определились с руководителями фракций, в зал попытались прорваться депутаты, оставшиеся снаружи.

После перерыва трибуну заблокировали депутаты от ОПЗЖ – требовали пустить в зал всех желающих. Позже к блокированию трибуны присоединились депутаты от партии Шария и "Батькивщины".

Позже облсовет проголосовал за отмену решения прежнего созыва о расторжении контракта с директором Худмузея Александром Ройтбурдом. За проголосовали 43 депутата.

После этого сессия закончила свою работу.

Напомним, ранее сообщалось, что спустя сутки после драки и блокирования трибуны главой Одесского облсовета стал "слуга" Диденко.

Одесса драка облсовет сессия депутаты
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