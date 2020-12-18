Во время сессии Одесского облсовета подрались депутаты
В Одесском областном совете произошла стычка между депутатами. Драка завязалась после того, как депутаты начали голосовать поднятием рук, а не с помощью системы голосования.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Odessa.online.
Так, трибуну заблокировали депутаты от "ОПЗЖ", требуя провести заседание фракций, на котором рассмотреть и поддержать вопрос о том, чтобы на сессию пускали всех депутатов, в том числе городского и районного советов.
Из-за блокирования трибуны было предложено голосовать поднятием рук. Однако депутаты от "ОПЗЖ" возмутились, что в большинстве своем не понимают, за что голосуют. К тому же, процедура голосования руками, по их словам, бесполезна, так как все равно не все голоса считают. В результате между депутатами завязалась драка.
Отмечается, что в работе сессии объявили перерыв еще на полчаса.
Напомним, сегодня, 18 декабря, вторая сессия Одесского областного совета началась со скандала.