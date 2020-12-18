Во время сессии Одесского облсовета подрались депутаты

В работе сессии объявили очередной перерыв

В работе сессии объявили очередной перерыв

Фото: odessa.online

В Одесском областном совете произошла стычка между депутатами. Драка завязалась после того, как депутаты начали голосовать поднятием рук, а не с помощью системы голосования.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Odessa.online.

Так, трибуну заблокировали депутаты от "ОПЗЖ", требуя провести заседание фракций, на котором рассмотреть и поддержать вопрос о том, чтобы на сессию пускали всех депутатов, в том числе городского и районного советов.

Из-за блокирования трибуны было предложено голосовать поднятием рук. Однако депутаты от "ОПЗЖ" возмутились, что в большинстве своем не понимают, за что голосуют. К тому же, процедура голосования руками, по их словам, бесполезна, так как все равно не все голоса считают. В результате между депутатами завязалась драка.

Отмечается, что в работе сессии объявили перерыв еще на полчаса.

Напомним, сегодня, 18 декабря, вторая сессия Одесского областного совета началась со скандала.