Суд снова отправил Стерненка под ночной домашний арест

Его обвиняют в умышленном убийстве одного из нападавших на него

Его обвиняют в умышленном убийстве одного из нападавших на него

Фото из открытых источников

Активисту Сергею Стерненку сегодня, 18 декабря, избрали меру пресечения. Приморский районный суд Одессы снова отправил активиста под ночной домашний арест.

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