Суд снова отправил Стерненка под ночной домашний арест
Активисту Сергею Стерненку сегодня, 18 декабря, избрали меру пресечения. Приморский районный суд Одессы снова отправил активиста под ночной домашний арест.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на заседание суда, которое транслировалось в YouTube.
Судья частично удовлетворил ходатайство прокурора.
"Коллегия судей постановила: избрать Стерненку меру пресечения в виде ночного домашнего ареста", - заявил председательствующий судья.
Отметим, Стерненка обвиняют в умышленном убийстве одного из нападавших на него. Нападение произошло в мае 2018 года. Активист ранил ножом одного из нападавших, который впоследствии скончался. Следствие расценивает действия Стерненка как превышение самообороны.
Напомним, 16 июня активиста Стерненка отправили под домашний арест
Ранее Высший антикоррупционный суд по жалобе общественного деятеля и активиста Сергея Стерненка обязал НАБУ расследовать представление ложных сведений в декларации генеральным прокурором Ириной Венедиктовой.
13 августа активист Сергей Стерненко получил в СБУ обвинительный акт по делу об убийстве Ивана Кузнецова в мае 2018 года.