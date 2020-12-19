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19 грудня 2020, 13:51 200

На Одещині митники виявили партію кокаїну на 12 млн доларів

19 грудня 2020, 13:51 200
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Зловмисники намагалися перевезти 54 кг кокаїну у вентиляційних люках контейнеру
Зловмисники намагалися перевезти 54 кг кокаїну у вентиляційних люках контейнеру
Фото: dpsu.gov.ua
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В Одеській області співробітники  Держприкордонслужби, Служби безпеки України та митниці виявили партію кокаїну на 12 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України, передає RegioNews.

За даними слідства, наркотики прибули в Україну в порт "Південний” із Еквадору у контейнері з вантажем фруктів.

Кінцевим пунктом доставки "елітного наркотика” мала бути одна з країн ЄС. Прикордонники здійснили оперативний супровід контейнера та зупинили контрабандний вантаж наркотиків з території України у міжнародному пункті пропуску "Старокозаче”, - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що кокаїн вагою 54 кг був розфасований у 46 брикетах та захований у вентиляційних люках контейнеру. Його орієнтовна вартість на чорному ринку сягає 12 мільйонів доларів США.

Відкрита кримінальна справа за статтею "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів”.

Нагадаємо, на Харківщині СБУ перекрила канал нелегальних перевезень з тимчасово окупованих територій через РФ.

Одеса СБУ наркотики прикордонники Одеська область
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