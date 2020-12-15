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15 декабря 2020, 20:08 5

На Харьковщине СБУ перекрыла канал нелегальных перевозок с временно оккупированных территорий через РФ

15 декабря 2020, 20:08 5
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Злоумышленника проверяют на возможную причастность к содействию "ЛНР"
Злоумышленника проверяют на возможную причастность к содействию "ЛНР"
Фото СБУ
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На Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила и перекрыла нелегальные пассажирские перевозки из временно оккупированных районов Донбасса через территорию Российской Федерации.

Об этом сообщил своей странице в Facebook начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, передает RegioNews.

Оперативники спецслужбы установили, что организовал незаконный канал житель оккупированной части Луганщины. На собственных микроавтобусах злоумышленник обеспечивал рейсы до Харькова. Пересечение государственной границы делец осуществлял через временно неподконтрольные украинской власти пункты пропуска "Изварино" и "Довжанский".

На Харківщині СБУ перекрила канал нелегальних пасажирських перевезень з тимчасово окупованих територій через РФ На...

Posted by Vladislav Abdula on Tuesday, December 15, 2020

Также установлено, что злоумышленник проводил сделки с государственными социальными выплатами, предназначенными для внутренне перемещенных лиц. На заказ "клиентов" он снимал деньги с банковских карточек и перевозил наличные с временно оккупированных районов.

Сотрудники СБУ задержали организатора во время очередного незаконной переправки граждан через государственную границу Украины. У него изъяты десятки карточек украинского государственного банка с распечатками об остатках сумм на счетах и пин-кодами.

Сейчас организатору сообщено о подозрении по признакам ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины.

Служба безопасности Украины проверяет возможную причастность организатора к содействию террористической организации "ЛНР", в частности в перевозке боевиков незаконных вооруженных формирований, - сообщил Владислав Абдула.

Выявление и документирование противоправной деятельности осуществлялось совместно с Государственной пограничной службой Украины, следователями Главного управления Национальной полиции в Харьковской области под процессуальным руководством Дергачевской местной прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что суд приговорил за госизмену украинскую чиновницу, которая работала на оккупантов в "ЛНР".

ЛНР оккупация преступление Харьковская область перевозчики
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