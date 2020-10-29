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29 октября 2020, 17:12

В Одессе задержали партию кокаина из Южной Америки на $10 миллионов

29 октября 2020, 17:12
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50 килограммов наркотиков везли в контейнерах с фруктами
50 килограммов наркотиков везли в контейнерах с фруктами
Фото: СБУ
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В Одессе Служба безопасности Украины предупредила контрабанду крупной партии кокаина из Южной Америки. Стоимость изъятых наркотиков составляет почти $10 млн по теневым расценкам.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники установили, что нелегальный груз прибыл в Морской торговый порт "Южный" в контейнере с фруктами. Во время углубленного таможенного осмотра контейнера в технологических полостях правоохранители обнаружили более 50 кг кокаина, расфасованного в килограммовые брикеты.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в наркобизнесе.

Проверяется возможная причастность сотрудников контролирующих органов к контрабанде кокаина.

Напомним, 20 октября в Одессе изъяли 750 кг психотропа, который используют террористы ИГИЛ.

Одесса СБУ наркотики контрабанда порт Южный
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