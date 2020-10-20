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20 октября 2020, 11:39 4

В Одессе изъяли 750 кг психотропа, который используют террористы ИГИЛ

20 октября 2020, 11:39 4
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На "черном рынке" изъятый товар оценивается в 30 миллионов долларов
На "черном рынке" изъятый товар оценивается в 30 миллионов долларов
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины блокировала в Одессе транзит через Украину 750 килограммов психотропного вещества каптагон, известного как "боевой наркотик Исламского государства".

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Организовали переправку двое жителей Одессы и Львова. Они заказали психотроп в одной из стран Средиземноморского бассейна", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что товар в начале сентября прибыл в морской порт "Южный", где был скрыт в контейнере со сладостями. Затем наркодельцы переместили груз в складское помещение.

Для переправки каптагону в одну из стран Персидского залива они приобрели партию кукурузного крахмала, в который спрятали пакеты с психотропом. Два контейнера с наркотиками злоумышленники доставили к Одесскому морскому порту.

После декларирования груза в таможенных органах оперативники задержали фигурантов: одного при попытке вылета из Одессы, второго ‒ по месту жительства", - сообщили в СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Управления СБУ в Одесской области ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении обоим фигурантам о подозрении.

Напомним, ранее на Львовщине ликвидировали канал поставки наркотиков в Лычаковскую исправительную колонию.

Одесса СБУ наркотики порт море
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