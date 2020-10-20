В Одессе изъяли 750 кг психотропа, который используют террористы ИГИЛ

На "черном рынке" изъятый товар оценивается в 30 миллионов долларов

На "черном рынке" изъятый товар оценивается в 30 миллионов долларов

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины блокировала в Одессе транзит через Украину 750 килограммов психотропного вещества каптагон, известного как "боевой наркотик Исламского государства".

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Организовали переправку двое жителей Одессы и Львова. Они заказали психотроп в одной из стран Средиземноморского бассейна", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что товар в начале сентября прибыл в морской порт "Южный", где был скрыт в контейнере со сладостями. Затем наркодельцы переместили груз в складское помещение.

Для переправки каптагону в одну из стран Персидского залива они приобрели партию кукурузного крахмала, в который спрятали пакеты с психотропом. Два контейнера с наркотиками злоумышленники доставили к Одесскому морскому порту.

После декларирования груза в таможенных органах оперативники задержали фигурантов: одного при попытке вылета из Одессы, второго ‒ по месту жительства", - сообщили в СБУ.

В рамках уголовного производства, начатого следователями Управления СБУ в Одесской области ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении обоим фигурантам о подозрении.

Напомним, ранее на Львовщине ликвидировали канал поставки наркотиков в Лычаковскую исправительную колонию.