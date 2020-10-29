В Одесі затримали партію кокаїну з Південної Америки на $10 мільйонів

50 кілограмів наркотиків везли у контейнерах з фруктами

50 кілограмів наркотиків везли у контейнерах з фруктами

Фото: СБУ

В Одесі Служба безпеки України попередила контрабанду великої партії кокаїну з Південної Америки. Вартість вилучених наркотиків становить майже $10 млн за тіньовими розцінками.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Оперативники встановили, що нелегальний вантаж прибув до Морського торговельного порту "Південний" у контейнері з фруктами. Під час поглибленого митного огляду контейнеру в технологічних порожнинах правоохоронці виявили понад 50 кг кокаїну, розфасованого у кілограмові брикети.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у наркобізнесі.

Перевіряється можлива причетність співробітників контролюючих органів до контрабанди кокаїну.

Нагадаємо, 20 жовтня в Одесі вилучили 750 кг психотропу, який використовують терористи ІДІЛ.