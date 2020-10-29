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29 жовтня 2020, 17:12 3

В Одесі затримали партію кокаїну з Південної Америки на $10 мільйонів

29 жовтня 2020, 17:12 3
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50 кілограмів наркотиків везли у контейнерах з фруктами
50 кілограмів наркотиків везли у контейнерах з фруктами
Фото: СБУ
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В Одесі Служба безпеки України попередила контрабанду великої партії кокаїну з Південної Америки. Вартість вилучених наркотиків становить майже $10 млн за тіньовими розцінками.

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт СБУ.

Оперативники встановили, що нелегальний вантаж прибув до Морського торговельного порту "Південний" у контейнері з фруктами. Під час поглибленого митного огляду контейнеру в технологічних порожнинах правоохоронці виявили понад 50 кг кокаїну, розфасованого у кілограмові брикети.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у наркобізнесі.

Перевіряється можлива причетність співробітників контролюючих органів до контрабанди кокаїну.

Нагадаємо, 20 жовтня в Одесі вилучили 750 кг психотропу, який використовують терористи ІДІЛ.

Одеса СБУ наркотики контрабанда порт Південний
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