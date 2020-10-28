Руководство одного из металлургических заводов Украины организовало оборудку на 140 миллионов

Предприятие "на бумаге" производило текстиль, который на самом деле ввозили контрабандой из-за границы

Предприятие "на бумаге" производило текстиль, который на самом деле ввозили контрабандой из-за границы

Фото: СБУ

СБУ разоблачила масштабную схему незаконного импорта в Украину текстильной продукции на сотни миллионов гривен.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники установили, что руководство одного из металлургических заводов организовало сделку со искусственного создания налогового кредита, который после возмещения государством переводили в наличные через фиктивные фирмы. Вместе с тем чиновники в налоговых системах противоправно меняли номенклатуру продукции, проводя так называемую "скрутку товара".

В результате металлургический завод на "бумаге" изготавливал текстильную продукцию, которую якобы реализовывал ряде коммерческих структур. На самом деле дельцы ввозили текстиль контрабандой и реализовывали в Украине за наличные, в том числе на известном одесском рынке. По предварительным оценкам убытки государства от этой схемы составляют почти 140 млн грн.

Правоохранители провели следственные действия в трех регионах. Дельцы, сопротивляясь законным требованиям и действиям оперативно-следственной группы, блокировали проезды автотранспортом, провоцировали к применению силы и боевых и специальных средств.

В ходе обысков изъяты оригиналы документации, черновые записи, компьютерную технику и другие улики, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, сегодня, 28 октября руководство порта "Южный" раскрыли на масштабной схеме в 47,5 млн грн.