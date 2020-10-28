14:38  28 октября
В Борисполе проведут повторные выборы из-за смерти кандидата в мэры
20:27  28 октября
В Киеве автобус выехал на пешеходную зону и снес МАФ: один погибший, двое в больнице
17:22  28 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Водяное
UA | RU
UA | RU
28 октября 2020, 20:02 2

Руководство одного из металлургических заводов Украины организовало оборудку на 140 миллионов

28 октября 2020, 20:02 2
Читайте також українською мовою
Предприятие "на бумаге" производило текстиль, который на самом деле ввозили контрабандой из-за границы
Предприятие "на бумаге" производило текстиль, который на самом деле ввозили контрабандой из-за границы
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

СБУ разоблачила масштабную схему незаконного импорта в Украину текстильной продукции на сотни миллионов гривен.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Оперативники установили, что руководство одного из металлургических заводов организовало сделку со искусственного создания налогового кредита, который после возмещения государством переводили в наличные через фиктивные фирмы. Вместе с тем чиновники в налоговых системах противоправно меняли номенклатуру продукции, проводя так называемую "скрутку товара".

В результате металлургический завод на "бумаге" изготавливал текстильную продукцию, которую якобы реализовывал ряде коммерческих структур. На самом деле дельцы ввозили текстиль контрабандой и реализовывали в Украине за наличные, в том числе на известном одесском рынке. По предварительным оценкам убытки государства от этой схемы составляют почти 140 млн грн.

Правоохранители провели следственные действия в трех регионах. Дельцы, сопротивляясь законным требованиям и действиям оперативно-следственной группы, блокировали проезды автотранспортом, провоцировали к применению силы и боевых и специальных средств.

В ходе обысков изъяты оригиналы документации, черновые записи, компьютерную технику и другие улики, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, сегодня, 28 октября руководство порта "Южный" раскрыли на масштабной схеме в 47,5 млн грн.

СБУ уголовное дело убытки контрабанда мошенники Завод
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Зеленский сменил начальника СБУ в Хмельницкой области
28 октября 2020, 16:09
Полиция открыла дело из-за взрыва на газовой станции под Харьковом
28 октября 2020, 15:43
В Киеве разоблачили ректора вуза в организации схемы нелегальной переправки иностранцев
28 октября 2020, 15:29
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Выборы в Мариуполе: почему слухи о пророссийском реванше выглядят сильно преувеличенными
Предварительные итоги местных выборов: проигрыш "Слуги народа" и реванш "ЕС" и ОПЗЖ на фоне триумфа региональных элит
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Паниотто
Виктор Таран
Все блоги »