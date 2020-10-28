Зеленский сменил начальника СБУ в Хмельницкой области
Это уже вторая смена руководства силовиков области за последний год
Это уже вторая смена руководства силовиков области за последний год
Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Управлении Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.
Соответствующие указы были обнародованы на сайте Офиса президента, пишет RegioNews.
Президент уволил с должности начальника СБУ в Хмельницкой области Игоря Вуева, который занимал эту должность з 17 января 2020 года. На его место назначен Тарас Цюцюра.
Назначить Цюцюру Тараса Романовича начальником Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", - говорится в указе президента №469/2020 от 28 октября.
Напомним, 22 октября президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей Службы безопасности Украины в Крыму, а также в Сумской и Волынской областях.
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