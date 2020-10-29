СБУ разоблачила в Киеве одного из командиров боевиков "ЛНР"

Он устроился в столице на работу используя подставные документы

Он устроился в столице на работу используя подставные документы

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила одного из участников незаконных вооруженных формирований террористической организации "ЛНР", который принимал участие в боевых действиях против украинских военнослужащих.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Так, по данным следователей, уроженец города Стаханов Луганской области в 2014 году присоединился к так называемой "народной милиции ЛНР". Главари назначили его заместителем командира одного из подразделений боевиков. Имея высшее инженерное образование, злоумышленник выполнял задачи по обеспечению ремонта бронетанковой и военной автомобильной техники террористических группировок.

Прибыв на подконтрольную украинской власти территорию, фигурант поселился в арендованном помещении в Киеве и устроился на работу в одну из коммерческих структур в сфере предоставления телекоммуникационных услуг, используя подставные документы", - говорится в сообщении.

Во время следственных действий по месту временного проживания злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили банковские карточки, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами его участия в составе незаконных вооруженных формирований.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

СБУ проверяется информация относительно возможного несанкционированного вмешательства и использования фигурантом базы данных клиентов оператора телекоммуникационных услуг.

Напомним, в Офис Генпрокурора передали более 100 новых эпизодов военных преступлений на Донбассе.