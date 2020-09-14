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14 сентября 2020, 15:50 10

Геннадий Труханов лидирует в гонке за кресло мэра Одессы – соцопрос

14 сентября 2020, 15:50 10
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На втором месте нардеп от "ОПЗЖ" Вадим Рабинович, Олег Филимонов от "Слуги народа" — третий
На втором месте нардеп от "ОПЗЖ" Вадим Рабинович, Олег Филимонов от "Слуги народа" — третий
Фото из открытых источников
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Партию нынешнего городского головы Геннадия Труханова "Доверяй делам" готовы поддержать больше трети жителей города

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, который проводился с 27 августа по 8 сентября, пишет RegioNews.

Если бы местные выборы проводились в начале сентября, то действующий мэр Одессы Геннадий Труханов получил бы большинство голосов, победив в первом туре. Кандидат от провластной партии "Слуга народа" Олег Филимонов стал бы только третьим.

Отмечается, что наибольшая поддержка у Труханова — 46,6% среди всех одесситов и 61% среди тех, кто определился со своим выбором. Если бы выборы проходили в начале сентября и в них участвовали указанные кандидаты, действующий мэр города мог бы победить в первом туре. Кроме этого, 65,8% всех респондентов считают, что именно он имеет самые высокие шансы на победу.

Вторую строчку занимает народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. Среди всех одесситов его готовы поддержать 6,1%, а среди тех, кто определился — 8%. В его победе уверены 1,3% опрошенных. На третьем месте рейтинга находится Филимонов — 4,2% и 5,5% соответственно. В его победе уверены 1,5% респондентов.

Напомним, в Одессе об участии в выборах заявили партии мэра Труханова и экс-мэра Гурвица.

Также вчера стало известно, кто пойдет в мэры Одессы от "Евросолидарности" .

выборы Одесса Слуга народа мэр ОПЗЖ Труханов Геннадий Кандидат Вадим Рабинович Олег Филимонов
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