Партию "Слуга народа" во Львове готовы поддержать лишь 1,3% избирателей

Симпатиками "слуг" являются преимущественно пенсионеры, которые верят, что действующая власть улучшит их жизнь

Симпатиками "слуг" являются преимущественно пенсионеры, которые верят, что действующая власть улучшит их жизнь

Фото: DailyLviv

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Ежедневный Львов.

Информацию о нынешниx рейтингах политических партий в Львове озвучили в местной прессе-клубе на презентации исследования "Социально-психологическое состояние Львова накануне старта избирательной кампании в местные органы самоуправления".

В частности, спикеры отметили, что пропрезидентскую партию "Слуга народа" поддерживают лишь 1,3%.

Это - мизерное число, даже в свое время Партия Регионов имела высший рейтинг, - рассказал Петр Жук, руководитель Центра по информационным проблемам территорий. – Сторонниками действующей партии в Львове, которые входят в это число, преимущественно пенсионеры, которые еще имеют надежду, что власть улучшит их жизнь".

Социально-психологическое состояние Львова накануне старта избирательной кампании Социально-психологическое состояние Львова накануне старта избирательной кампании в местные органы самоуправления, - презентация исследования. Организатор: Центр по информационным проблемам территорий. Выступающие: Петр Жук, руководитель Центра по информационным проблемам территорий; Роман Соломонюк, куратор социально-экономических проектов Центра по информационным проблемам территорий. Опубликовано Пресс-клуб Львов Понедельник, 14 сентября 2020 г.

Лидером предвыборных симпатий львовян есть партия пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Учитывая, что люди считают эту политическую силу оппозиционной, это малое число, ведь традиционно во Львове оппозиционная к власти политсила имеет около 50% поддержки. Это свидетельствует о том, что сейчас жители города не видят единой политсилы или лидера, вокруг которого могут консолидироваться", - считает Петр Жук.

Среди местных партий, по результатам опроса, лидирует "Самопомощь" - 13,6%. Партия "Голос" имеет поддержку 7,3% львовян, ВО "Батькивщина" - 6,7%, ВО "Свобода" - 6,5%, Украинская Галицкая партия" - 4,2%. Сразу 4 политические силы имеют сегодня рейтинг 0,5% поддержки: "Варта", "Сила и честь", "Гражданская позиция", "За будущее".

Напомним, рейтинги Садового и Синютки на должность мэра Львова синхронно растут.