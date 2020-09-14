14:48  14 вересня
Головнокомандувач Збройних сил Хомчак одужав від COVID-19
15:33  14 вересня
Чернівецька міськрада подала до суду на Кабмін
08:14  14 вересня
Ситуація на Донбасі: бойовики продовжують чинити провокації
UA | RU
UA | RU
14 вересня 2020, 15:50 5

Геннадій Труханов лідирує в гонці за крісло мера Одеси – соцопитування

14 вересня 2020, 15:50 5
Читайте также на русском языке
На другому місці нардеп від "ОПЗЖ" Вадим Рабинович, Олег Філімонов від "Слуги народу" — третій
На другому місці нардеп від "ОПЗЖ" Вадим Рабинович, Олег Філімонов від "Слуги народу" — третій
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Партію нинішнього міського голови Геннадія Труханова "Довіряй справах" готові підтримати більше третини мешканців міста

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, який проводився з 27 серпня по 8 вересня, пише RegioNews.

Якщо б місцеві вибори проводилися на початку вересня, то чинний мер Одеси Геннадій Труханов отримав би більшість голосів, перемігши в першому турі. Кандидат від провладної партії "Слуга народу" Олег Філімонов став лише третім.

Наголошується, що найбільша підтримка у Труханова — 46,6% серед всіх одеситів і 61% серед тих, хто визначився зі своїм вибором. Якщо б вибори проходили на початку вересня і в них брали участь зазначені кандидати, чинний мер міста міг би перемогти в першому турі. Крім цього, 65,8% усіх респондентів вважають, що саме він має найвищі шанси на перемогу.

Другий рядок займає народний депутат з фракції "Опозиційна платформа — За життя" Вадим Рабинович. Серед всіх одеситів його готові підтримати 6,1%, а серед тих, хто визначився — 8%. У його перемозі впевнені 1,3% опитаних. На третьому місці рейтингу знаходиться Філімонов — 4,2% і 5,5% відповідно. У його перемозі впевнені 1,5% респондентів.

Нагадаємо, в Одесі про участь у виборах заявили партії мера Труханова та ексмера Гурвіца.

Також вчора стало відомо, хто піде в мери Одеси від "Євросолідарності" .

вибори Одеса Слуга народа мер ОПЗЖ Труханов Геннадій Кандидат Вадим Рабінович Олег Філімонов
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Партію "Слуга народу" у Львові готові підтримати лише 1,3% виборців
14 вересня 2020, 15:11
Поліція відкрила справу через масові гуляння в Одесі на День міста
14 вересня 2020, 14:52
Рейтинг мера Житомира Сухомлина падає перед виборами – КВУ
14 вересня 2020, 14:45
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
Хто проти ахметівців. На "малій батьківщині" Зеленського вакантне місце опозиційного кандидата
"Зелені" кандидати в Харкові: електоральні карлики проти велетня Кернеса
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Петро Олещук
Всі блоги »