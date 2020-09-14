Геннадій Труханов лідирує в гонці за крісло мера Одеси – соцопитування

На другому місці нардеп від "ОПЗЖ" Вадим Рабинович, Олег Філімонов від "Слуги народу" — третій

На другому місці нардеп від "ОПЗЖ" Вадим Рабинович, Олег Філімонов від "Слуги народу" — третій

Фото з відкритих джерел

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, який проводився з 27 серпня по 8 вересня, пише RegioNews.

Якщо б місцеві вибори проводилися на початку вересня, то чинний мер Одеси Геннадій Труханов отримав би більшість голосів, перемігши в першому турі. Кандидат від провладної партії "Слуга народу" Олег Філімонов став лише третім.

Наголошується, що найбільша підтримка у Труханова — 46,6% серед всіх одеситів і 61% серед тих, хто визначився зі своїм вибором. Якщо б вибори проходили на початку вересня і в них брали участь зазначені кандидати, чинний мер міста міг би перемогти в першому турі. Крім цього, 65,8% усіх респондентів вважають, що саме він має найвищі шанси на перемогу.

Другий рядок займає народний депутат з фракції "Опозиційна платформа — За життя" Вадим Рабинович. Серед всіх одеситів його готові підтримати 6,1%, а серед тих, хто визначився — 8%. У його перемозі впевнені 1,3% опитаних. На третьому місці рейтингу знаходиться Філімонов — 4,2% і 5,5% відповідно. У його перемозі впевнені 1,5% респондентів.

Нагадаємо, в Одесі про участь у виборах заявили партії мера Труханова та ексмера Гурвіца.

Також вчора стало відомо, хто піде в мери Одеси від "Євросолідарності" .