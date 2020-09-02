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02 сентября 2020, 15:38 5

В Одессе об участии в выборах заявили партии мэра Труханова и экс-мэра Гурвица

02 сентября 2020, 15:38 5
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"Доверяй делам" и Блок Эдуарда Гурвица будут соревноваться за места в горсовете
"Доверяй делам" и Блок Эдуарда Гурвица будут соревноваться за места в горсовете
Фото: Голос Украины
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Партия «Доверяй делам», сопредседателем которой является мэр Одессы Геннадий Труханов, провела XXI съезд, на котором принято решение об участии этой политсилы в местных выборах 2020 года.

Об этом сообщил глава фракции "Доверяй делам" в Одесском городском совете Олег Брындак, пишет RegioNews со ссылкой на издание ТАЙМЕР.

Есть два варианта: или продолжится наступление на местное самоуправление, лишение громад их доходов и прав, давление на местные власти всем репрессивным госаппаратом, или Одесса сможет продолжить начатые за последние годы крупные инфраструктурные проекты, защитить свою культурную идентификацию. Или центральная власть и киевские олигархические группы поглотят Одессу со всеми её историческими, культурными, языковыми, социальными и экономическими особенностями, или одесситы отстоят своё право на самоуправление, право самим решать, какие улицы переименовывать, где и что строить", — заявил Олег Брындак, рассказывая о мотивах похода на выборы.

Экс-мэр Одессы Эдуард Гурвиц также собрался на выборы. Для этого он обзавёлся собственной партией, которую назвал в свою честь — "Блоком Эдуарда Гурвица". В многочисленных интервью он заявил о том, что снова попытается попасть в горсовет.

Напомним, "Слуга народа" выдвинула комика Филимонова в мэры Одессы .

выборы Одесса партия мэр горсовет Труханов Геннадий Кандидат
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