Полиция открыла дело из-за массовых гуляний в Одессе на День города

Организаторов праздников могут оштрафовать в размере 170 тысяч гривен

Организаторов праздников могут оштрафовать в размере 170 тысяч гривен

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Правоохранители расследуют нарушения карантина в Одессе на День города.

Об этом передает Regionews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

На совещании представители правоохранительных органов проинформировали Владимира Зеленского об открытии уголовного производства за нарушение карантина в Одессе.

"На праздновании Дня города в Одессе и Днепре в этих населенных пунктах собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения карантинных норм", - доложили президенту.

Организаторов праздников могут оштрафовать в случае установления причинно-следственной связи между этими празднованиями и увеличением количества больных на коронавирус или смертностью.

Напомним, ранее Минздрав прогнозировал вспышку коронавируса в Одессе из-за празднования Дня города.