Полиция открыла дело из-за массовых гуляний в Одессе на День города
Правоохранители расследуют нарушения карантина в Одессе на День города.
Об этом передает Regionews со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
На совещании представители правоохранительных органов проинформировали Владимира Зеленского об открытии уголовного производства за нарушение карантина в Одессе.
"На праздновании Дня города в Одессе и Днепре в этих населенных пунктах собрались десятки тысяч людей без средств индивидуальной защиты и соблюдения карантинных норм", - доложили президенту.
Организаторов праздников могут оштрафовать в случае установления причинно-следственной связи между этими празднованиями и увеличением количества больных на коронавирус или смертностью.
Напомним, ранее Минздрав прогнозировал вспышку коронавируса в Одессе из-за празднования Дня города.