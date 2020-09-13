Стало известно, кто пойдет в мэры Одессы от "Евросолидарности"
Ожидается, что кандидатуру Петра Обухова выдвинут коллеги по партии.
Об этом сам Петр Обухов написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.
Я иду в мэры Одессы!
У меня есть команда, видение и желание сделать наш город современным европейским комфортным. Городом, который станет технологическим центром, важным транспортным узлом и привлечёт туристов не только в летний сезон", - заявил будущий кандидат.
Кандидатуру Обухова выдвинет партия "Европейская Солидарность", членом которой он является с 2014 года. Также Обухова и членов его команды выдвинут на выборы депутатов горсовета.
Я иду в мэры Одессы! В начале расскажу немного о себе. Мне 36 лет. Мои родители работали на заводе Микрон, а после его...Опубліковано Обухов Петро - кандидат в мери Одеси Неділя, 13 вересня 2020 р.
Напомним, в Одессе об участии в выборах заявили партии мэра Труханова и экс-мэра Гурвица.