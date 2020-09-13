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13 сентября 2020, 15:52 1

Стало известно, кто пойдет в мэры Одессы от "Евросолидарности"

13 сентября 2020, 15:52 1
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Партию Петра Порошенко представит успешный предприниматель Петр Обухов
Фото: Андрей Козаченко
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Ожидается, что кандидатуру Петра Обухова выдвинут коллеги по партии.

Об этом сам Петр Обухов написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

Я иду в мэры Одессы!

У меня есть команда, видение и желание сделать наш город современным европейским комфортным. Городом, который станет технологическим центром, важным транспортным узлом и привлечёт туристов не только в летний сезон", - заявил будущий кандидат.

Кандидатуру Обухова выдвинет партия "Европейская Солидарность", членом которой он является с 2014 года. Также Обухова и членов его команды выдвинут на выборы депутатов горсовета.

Я иду в мэры Одессы! В начале расскажу немного о себе. Мне 36 лет. Мои родители работали на заводе Микрон, а после его...

Опубліковано Обухов Петро - кандидат в мери Одеси Неділя, 13 вересня 2020 р.

Напомним, в Одессе об участии в выборах заявили партии мэра Труханова и экс-мэра Гурвица.

выборы Одесса мэр Европейская солидарность Кандидат
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