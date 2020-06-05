НАБУ завершило расследование по делу мэра Одессы Труханова

Его подозревают в недекларировании имущества

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Его подозревают в недекларировании имущества

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило следствие по делу о сокрытии имущества на 16,3 млн гривен мэром Одессы Геннадием Трухановым.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным НАБУ, Труханов не внес в декларацию о доходах за 2017 квартиру, два паркоместа, эллинг, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде предприятий и проценты по вкладам в банках.

Всего в декларации 2017 года чиновник не внес состояние на общую сумму 16,3 млн грн. Размер незадекларированного состояния определен на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебного расследования", - говорится в сообщении НАБУ.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в марте 2019 года, и завершили 5 июня 2020 года.

Действия мэра Одессы квалифицированы по ст.366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации), подозреваемому предоставлены материалы дела для ознакомления.

Также известно, что в марте 2019 года ему инкриминировали внесение недостоверных сведений в декларации о доходах за 2015 - 2016 годы.

Напомним, 14 апреля городскому голове Одессы Геннадию Труханову сообщили о подозрении в недостоверной информации в декларации за 2017 год.