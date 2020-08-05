В Черкассах неизвестные обещают денежные вознаграждения участникам АТО от имени мэра Бондаренко

Городской голова Черкасс назвал такие объявления провокацией

Городской голова Черкасс назвал такие объявления провокацией

Фото: Анатолий Бондаренко Facebook

В Черкассах неизвестные расклеили объявления о выплате денежных компенсаций участникам АТО и пенсионерам, указав телефоны мэра Бондаренко и его жены.

Об этом сам Анатолий Бондаренко написал на своей странице в Facebook, сообщает Regionews.

... имеем дело с циничными провокациями. Почему циничными? Потому не гнушаются ничем.

Сегодня в микрорайоне Таможня развесили объявления, содержание которых абсолютно не соответствует действительности. Это фейк, прошу не реагировать. Тем более, что телефоны указали мой и жены", - рассказал городской голова.

Друзі, на жаль, знову маємо справу з цинічними провокаціями. Чому цинічними? Бо не гребують нічим. Сьогодні в... Опубліковано Анатолієм Бондаренком Середа, 5 серпня 2020 р.

Анатолий Бондаренко призвал Черкащан "не вестись" на фейковую информацию.

Об авторах обьявлений пока ничего не известно.

Шановні черкащани! Сьогодні вночі в мікрорайоні "Митниця" та в інших мікрорайонах Черкас були розклеєні оголошення про нібито грошові виплати в тому числі учасникам АТО. Контактні телефони, вказані — мій та моєї дружини. За роки в політиці я звик до всього. Але є теми, спекулювати якими підло та низько. Однією з таких тем є пам’ять хлопців, що віддали життя за Україну, за Черкаси. Це відео я записав у Галереї пам’яті. Емоції переповнюють. Покидьки, які не гребують такими темами, не мають ні честі, ні совісті. Опубліковано Анатолієм Бондаренком Середа, 5 серпня 2020 р.

Напомним, мэр Черкасс присоединился к партии Игоря Палицы "За будущее"