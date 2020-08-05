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05 августа 2020, 17:59 2

Анатолий Вершина имеет наибольшие шансы победить на выборах мэра Павлограда

05 августа 2020, 17:59 2
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Среди партий лидерами симпатий электората являются «Слуги народа» и «ОПЗЖ».

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который провел "Приднепровский региональный центр политических исследований "Политикум", пишет Regionews.

Более 70% павлоградцев собираются пойти на местные выборы. Почти половина из них поддерживают действующего мэра города Анатолия Вершину. Его работу позитивно оценивают более 56% жителей города.

Если рассматривать кандидатов на должность городского головы, то на первом месте Анатолий Вершина, на втором — гендиректор ДТЭК "Павлоградуголь" Сергей Воронин, а на третьем — директор школы №9 Алиса Рябова.

Следует заметить, что никто из наиболее вероятных кандидатов пока не подтвердил участие в будущих местных выборах осенью этого года.

Среди партий лидером рейтинга является "Слуга народа". На втором месте "Оппозиционная платформа — За жизнь". В пятерку входят также "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Партия Шария".

Напомним, Юрий Вилкул возглавил рейтинг избирательных симпатий жителей Кривого Рога.

выборы партии Слуга народа мэр ОПЗЖ горсовет Батькивщина Днепропетровская область Европейская солидарность Кандидат Павлоград Партия Шария
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