Анатолий Вершина имеет наибольшие шансы победить на выборах мэра Павлограда
Среди партий лидерами симпатий электората являются «Слуги народа» и «ОПЗЖ».
Об этом свидетельствуют данные соцопроса, который провел "Приднепровский региональный центр политических исследований "Политикум", пишет Regionews.
Более 70% павлоградцев собираются пойти на местные выборы. Почти половина из них поддерживают действующего мэра города Анатолия Вершину. Его работу позитивно оценивают более 56% жителей города.
Если рассматривать кандидатов на должность городского головы, то на первом месте Анатолий Вершина, на втором — гендиректор ДТЭК "Павлоградуголь" Сергей Воронин, а на третьем — директор школы №9 Алиса Рябова.
Следует заметить, что никто из наиболее вероятных кандидатов пока не подтвердил участие в будущих местных выборах осенью этого года.
Среди партий лидером рейтинга является "Слуга народа". На втором месте "Оппозиционная платформа — За жизнь". В пятерку входят также "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Партия Шария".
Напомним, Юрий Вилкул возглавил рейтинг избирательных симпатий жителей Кривого Рога.