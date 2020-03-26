У Пинчука рассказали, что Зеленский обещал за помощь в борьбе с коронавирусом
Как передает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду", об этом заявил топ-менеджер "Интерпайпа", который принадлежит олигарху Виктору Пинчуку, Фади Храйбе.
"Обещаний не было. Как социально ответственный бизнес, мы в любом случае делаем свое дело в поддержке нашей страны в борьбе с коронавирусом. Но после решения первоочередных задач в противодействии коронавирусу мы, как бизнес, надеемся, что государство примет серьезные меры по стабилизации экономики и стимулировании бизнеса, в частности, производственных предприятий во время кризиса", - сказал он.
По словам Храйбе, после встречи у Зеленского "Интерпайп" и Пинчук приобщились к работе антикризисного штаба Днепропетровского региона, которым руководит губернатор.
Как рассказал Храйбе, для борьбы с коронавирусом местные бюджеты аккумулировали 265 миллионов гривен. Значительная часть этих средств направлена на закупку 125 аппаратов искусственной вентиляции легких, 40 аппаратов из действующих больниц будут перемещены в опорные больницы под нужды лечения больных коронавирусом.
Таким образом, по его словам, в области уже обеспечено 184 аппарата ИВЛ, а последующие потребности в ИВЛ и другое необходимое оборудование будет закупать бизнес.
Также менеджер отметил, что с обеспечением здоровья врачей и медперсонала – это костюмы химической защиты, маски, средства дезинфекции, а также тесты – ситуация хуже. В случае резкого роста количества больных имеющихся объемов хватит на первые недели.
Храйбе уточнил, что на Днепропетровщине есть две базовые больницы для борьбы с коронавирусом – инфекционная больница №21 в Днепре и инфекционная больница №1 в Кривом Роге, – которые могут принять 360 пациентов.
Также разрабатывают план B и С, готовят резервные медицинские учреждения для приема пациентов.
По его словам, Пинчук уже выделил на борьбу с коронавирусом свыше 114 миллионов гривен и когда он начал погружаться в состояние дел в области, то его больше всего поразило отсутствие реального взаимодействия между городскими и областным штабами, что делает невозможным разработку единой антикризисной программы региона. Также его впечатлило состояние медицинских учреждений и вместе с тем готовность врачей работать в существующих условиях, несмотря на риски поражения.
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Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с владельцами и топ-менеджерами крупнейших украинских компаний и бизнес-групп.
Олигарх Ринат Ахметов, который вызвался по просьбе гаранта взять под опеку несколько областей на время пандемии коронавируса, называет свои действия "помощью местной власти".
По состоянию на 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, 5 летальных, один человек выздоровел.
Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.
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