Ахметов признался, что ему нужно от Зеленского в обмен на помощь областям

Олигарх Ринат Ахметов, который вызвался по просьбе президента Владимира Зеленского взять под опеку несколько областей на время пандемии коронавируса, называет свои действия "помощью местной власти"

Фото: facebook/Ринат Ахметов

Олигарх Ринат Ахметов, который вызвался по просьбе президента Владимира Зеленского взять под опеку несколько областей на время пандемии коронавируса, называет свои действия "помощью местной власти"

Как передает RegioNews, об этом он заявил "Украинской правде".

"Мы не управляем, а помогаем. Во всех областях Украины есть губернаторы и мэры, которые сейчас работают 24/7 и все нацелены на единый результат - остановить эпидемию в стране. Повторюсь, наша задача - не "подменить" собой власть, не курировать, а помочь Украине и украинцам", - сказал он.

По его словам, он имеет сильную в благотворительности команду, которая знает, что делать. "Мы закупим не менее 200 аппаратов ИВЛ и другое оборудование - о чем проинформируем через мой благотворительный фонд", - сказал олигарх.

Также Ахметов сообщил, что только на прошлой неделе выделил 300 миллионов гривен на борьбу с пандемией.

В то же время, олигарх утверждает, что его помощь ничего не будет стоить ни президенту, ни правительству. "Давайте не унижать добрые дела. Бизнесу ничего не нужно ни от президента, ни от правительства", - утверждает Ахметов.

По его словам, бизнесу нужны только равные правила игры и честная конкуренция.

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Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с владельцами и топ-менеджерами крупнейших украинских компаний и бизнес-групп.

По состоянию на 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, 5 летальных, один человек выздоровел.

Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.