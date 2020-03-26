Ахметов признался, что ему нужно от Зеленского в обмен на помощь областям
Как передает RegioNews, об этом он заявил "Украинской правде".
"Мы не управляем, а помогаем. Во всех областях Украины есть губернаторы и мэры, которые сейчас работают 24/7 и все нацелены на единый результат - остановить эпидемию в стране. Повторюсь, наша задача - не "подменить" собой власть, не курировать, а помочь Украине и украинцам", - сказал он.
По его словам, он имеет сильную в благотворительности команду, которая знает, что делать. "Мы закупим не менее 200 аппаратов ИВЛ и другое оборудование - о чем проинформируем через мой благотворительный фонд", - сказал олигарх.
Также Ахметов сообщил, что только на прошлой неделе выделил 300 миллионов гривен на борьбу с пандемией.
В то же время, олигарх утверждает, что его помощь ничего не будет стоить ни президенту, ни правительству. "Давайте не унижать добрые дела. Бизнесу ничего не нужно ни от президента, ни от правительства", - утверждает Ахметов.
По его словам, бизнесу нужны только равные правила игры и честная конкуренция.
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Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с владельцами и топ-менеджерами крупнейших украинских компаний и бизнес-групп.
По состоянию на 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, 5 летальных, один человек выздоровел.
Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.
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