Более всего поразила беспомощность власти на уровне государства - Игорь Палица
Об этом Палица сказал в интервью "Украинской правде", пишет RegioNews..
По словам Палицы, на встрече у президента Зеленского он не был, поскольку его на нее не приглашали. Политик добавил, что и брать кураторство над областью его не просили, мол, все делает "по собственной инициативе и без никаких контактов с Киевом". В вопросе борьбы с коронавирусом он координируется с местными властями.
Главная проблема Волыни, по его словам, - это "отсутствие в стране необходимых вещей и оборудования", а вопросы тестов-масок-защиты врачей решают по плану.
Палица отметил, что он "наполнил фонд на 20 миллионов гривен" и дальше будет "искать столько денег, сколько нужно".
По его словам, сейчас в область везут новый компьютерный томограф, четыре аппарата искусственной вентиляции легких, заканчивают переоборудование корпуса в Боголюбах (село под Луцком) на 240 коек, по два в палате с санузлом в каждой.
Кроме того, смонтирована кислородная станция, устанавливается 20 аппаратов ИВЛ, оборудованы условия для проживания персонала в карантине, приведена в необходимое состояние реанимация.
Напомним, 16 марта Владимир Зеленский собрал украинских олигархов и крупных бизнесменов, чтобы попросить о помощи. В частности, президент попросил олигархов и крупных бизнесменов взять под кураторство области, где у них есть активы и соответственно ресурсы и люди.
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Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с владельцами и топ-менеджерами крупнейших украинских компаний и бизнес-групп.
По состоянию на 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, 5 летальных, один человек выздоровел.
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