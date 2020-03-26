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26 марта 2020, 11:29 8

Более всего поразила беспомощность власти на уровне государства - Игорь Палица

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26 марта 2020, 11:29 8
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Бизнесмен и один из лидеров парламентской группы "За будущее" Игорь Палица, который взял на себя кураторство над Волынью на время пандемии Covid-19, заявил, что больше всего в ситуации с коронавирусом его поразила беспомощность власти на уровне государства
Бизнесмен и один из лидеров парламентской группы "За будущее" Игорь Палица, который взял на себя кураторство над Волынью на время пандемии Covid-19, заявил, что больше всего в ситуации с коронавирусом его поразила беспомощность власти на уровне государства

Об этом Палица сказал в интервью "Украинской правде", пишет RegioNews..

По словам Палицы, на встрече у президента Зеленского он не был, поскольку его на нее не приглашали. Политик добавил, что и брать кураторство над областью его не просили, мол, все делает "по собственной инициативе и без никаких контактов с Киевом". В вопросе борьбы с коронавирусом он координируется с местными властями.

Главная проблема Волыни, по его словам, - это "отсутствие в стране необходимых вещей и оборудования", а вопросы тестов-масок-защиты врачей решают по плану.

Палица отметил, что он "наполнил фонд на 20 миллионов гривен" и дальше будет "искать столько денег, сколько нужно".

По его словам, сейчас в область везут новый компьютерный томограф, четыре аппарата искусственной вентиляции легких, заканчивают переоборудование корпуса в Боголюбах (село под Луцком) на 240 коек, по два в палате с санузлом в каждой.

Кроме того, смонтирована кислородная станция, устанавливается 20 аппаратов ИВЛ, оборудованы условия для проживания персонала в карантине, приведена в необходимое состояние реанимация.

Напомним, 16 марта Владимир Зеленский собрал украинских олигархов и крупных бизнесменов, чтобы попросить о помощи. В частности, президент попросил олигархов и крупных бизнесменов взять под кураторство области, где у них есть активы и соответственно ресурсы и люди.

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Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский встретился с владельцами и топ-менеджерами крупнейших украинских компаний и бизнес-групп.

По состоянию на 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса COVID-19, 5 летальных, один человек выздоровел.


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