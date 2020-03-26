Более всего поразила беспомощность власти на уровне государства - Игорь Палица

Бизнесмен и один из лидеров парламентской группы "За будущее" Игорь Палица, который взял на себя кураторство над Волынью на время пандемии Covid-19, заявил, что больше всего в ситуации с коронавирусом его поразила беспомощность власти на уровне государства

Бизнесмен и один из лидеров парламентской группы "За будущее" Игорь Палица, который взял на себя кураторство над Волынью на время пандемии Covid-19, заявил, что больше всего в ситуации с коронавирусом его поразила беспомощность власти на уровне государства

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