В Николаевской области россияне ударили по складам с овощами
Россияне днем 9 сентября атаковали Николаевскую область. В результате обстрела произошел масштабный пожар
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Под ударом врага в среду оказались складские помещения. Известно, что хранили там овощи. Также повреждено почтовое отделение. На месте удара произошел масштабный пожар.
К счастью, никто не пострадал.
Напомним, ранее ракета-дрон "Бандероль" уничтожила депо и отделение "Новой почты" в Днепре. Погиб 27-летний работник, еще девять человек пострадали.
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