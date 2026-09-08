Россияне ударили по производителю пищи быстрого приготовления в Киевской области: все небо в дыму
оккупанты ударили дронами по Киевской области. В результате удара произошел пожар на заводе пищевой продукции
Об этом сообщает "Антикор", передает RegioNews.
После удара окупантов жителей Киевщины просят закрыть окна. Экстренные службы работают на месте атаки. Предварительно, россияне ударили по производству пищевой продукции быстрого приготовления, в частности, продукции бренда REEVA.
Отмечается, что из-за повреждений могут произойти перебои со снабжением. При этом масштабы и возможные последствия еще уточняются.
Напомним, ранее кафиры нанесли удар беспилотником по региональному поезду сообщением "Днепр – Запорожье". К сожалению, погиб человек.
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