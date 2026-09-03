На Днепропетровщине из-за вражеских обстрелов погиб человек и 14 ранены

Фото: Днепропетровская ОВА

В течение 3 сентября российские войска более 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате обстрелов погиб один человек, еще 14 получили ранения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

В Днепре в результате атаки повреждены здание логистической компании и автомобили. Погиб 27-летний мужчина. Еще девять человек пострадали.

20-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. Пятеро мужчин находятся в больнице в состоянии средней тяжести. Еще трое пострадавших будут лечиться амбулаторно.

На Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая, Покровская, Красногригорьевская и Томаковская общины. В результате атак повреждены инфраструктура, гимназия, многоэтажные и частные дома.

Четверо человек получили ранения. В тяжелом состоянии в больницу доставили 48-летнюю женщину. В состоянии средней тяжести госпитализированы 40-летняя женщина и мужчины 20 и 22 лет

В Павлоградском районе русские войска атаковали Вербковскую и Богдановскую общины. Там возникли пожары. Пострадал 20-летний мужчина – его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На Синельниковщине противник нанес удар по Покровской общине.

Напомним, что 2 сентября российские войска атаковали шесть районов Днепропетровщины беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. В результате обстрелов погибли четыре человека, еще 13 пострадали.