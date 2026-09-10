Удары РФ по складам с продуктами: как вырастут цены

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РФ в последнее время по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров.

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В киевском супермаркете Novus журналисты увидели полупустые полки. Однако большинство покупателей отметили, что не скупают товары так массово, как это было в начале полномасштабной войны. При этом главной проблемой называют не дефицит продуктов, а подорожание их.

Соучредитель Bureau of Wine (сеть Goodwine) Дмитрий Крымский убежден, что цены в редких случаях могут вырасти на 15%. По более положительному мнению министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, повреждение складов может привести к удорожанию продуктов на 2,5%.

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Напомним, в результате российского удара в Днепре полностью уничтожен складской комплекс компании "Лакомка". В пожаре была потеряна продукция, которая в ближайшее время должна была поставляться по магазинам по всей стране. В частности, в компании Metro сообщали об уничтожении части запасов товаров.