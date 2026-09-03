В Днепре россияне уничтожили депо "Новой почты" ракетой - погибший

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В Днепре россияне в очередной раз атаковали "Новую почту". Ракета "Бандероль" попала по депо и отделению

Об этом сообщила компания "Новая почта", передает RegioNews.

К сожалению, в результате удара погиб работник "Новой почты". Компания находится на связи с семьей и оказывает необходимую помощь.

Также еще пятеро работников компании получили осколочные ранения разного колодца тяжести. Все отравят необходимую медицинскую помощь.

"Продолжается ликвидация последствий. Подробная информация о поврежденном грузе будет установлена в ближайшее время. Если ваша отправка была уничтожена в результате атаки, Новая почта компенсирует объявленную ценность", - говорят в Новой почте.

Напомним, российские оккупанты уже длительное время атакуют украинский бизнес. В частности, в Харькове в результате российской атаки повреждены составы издательства "Ранок". На месте загорелся пожар, в том числе горят книжные запасы и учебники.

Также в результате российского удара в Днепре полностью уничтожен складской комплекс компании "Лакомка". В пожаре была потеряна продукция, которая в ближайшее время должна была поставляться по магазинам по всей стране. В частности, в компании Metro сообщали об уничтожении части запасов товаров. В Киевской области в результате обстрела уничтожен состав компании "Рошен".