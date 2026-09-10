На Житомирщине легковушка влетела в прицеп грузовика: погиб человек

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

Предварительно, 25-летняя женщина, которая была за рулем Daewoo Gentra, двигалась в направлении Звягля. Она не справилась с управлением и столкнулась с тентованным полуприцепом в составе грузовика DAF, припаркованного на обочине.

В результате ДТП женщину госпитализировали в реанимацию. К сожалению, ее 72-летняя пассажирка скончалась по дороге в больницу.

"Полиция призывает водителей быть максимально внимательными за рулем: соблюдайте безопасную скорость, учитывайте дорожные и погодные условия, не отвлекайтесь при управлении автомобилем и всегда контролируйте дорожную ситуацию. В случае переутомления или плохого самочувствия – откажитесь от поездки и дайте себе время для восстановления сил. Будьте ответственны".

Напомним, днем 8 сентября в Одесской области столкнулись два рейсовых автобуса. В результате аварии погибли две женщины. Еще 25 пассажиров, среди которых пятеро детей, получили травмы.