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10 сентября 2026, 22:25

В Киеве запускают ночные автобусы к вокзалу

10 сентября 2026, 22:25
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Фото из открытых источников
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Из-за вражеских обстрелов и воздушной опасности поезда прибывают в столицу. Поэтому в Киеве решили запустить ночные автобусы

Об этом сообщает Укрзализныця, передает RegioNews.

В Киеве запускают четыре временных ночных автобусных маршрута от Центрального вокзала. Таким образом, пассажиры, прибывающие в Киев ночью, смогут доехать домой. С 10 сентября автобусы будут курсировать во время комендантского часа - с 1:00 до 5:00.

"В направлении Центрального вокзала автобусы с жилых массивов будут начинать движение раньше - по отдельным графикам и с определенных мест посадки. Ориентировочный интервал движения - 60 минут", - говорят в Укрзализныце.

Маршруты :

• №131-Н: Центральный вокзал – г. "Дарница" – Центральный вокзал

• №132-Н: Центральный вокзал – г. "Минская" – Центральный вокзал

• №133-Н: Центральный вокзал – ул. Тулузы - Центральный вокзал.

• №134-Н: Центральный вокзал - просп. Павла Тычины - Центральный вокзал.

Напомним, с 10 сентября комендантский час в столице сокращен и продлится с 01:00 до 05:00 утра. Таким образом, общественный транспорт будет работать на час дольше.

Также в столице определили новые правила работы метрополитена и мостов через Днепр в ходе "желтого" и "красного" уровней угрозы.

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