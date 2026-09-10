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10 сентября 2026, 13:07

Мобилизовался и через 4 дня сбежал: на Львовщине военного приговорили к 5 годам

10 сентября 2026, 13:07
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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Стрыйский горрайонный суд приговорил военнослужащего к 5 годам тюрьмы за дезертирство

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Мужчину мобилизовали 19 ноября 2024 году и назначили поваром в воинской части. Уже через четыре дня он покинул место службы и больше 10 месяцев не возвращался.

В сентябре 2025 года военный сам обратился в ДБР во Львове. В октябре материалы дела были переданы в суд.

Во время суда мужчина не признал своей вины. Он объяснил, что по религиозным убеждениям не может служить в армии, носить военную форму и брать в руки оружие. Также он заявил, что еще в 2022 году просил ТЦК разрешить ему альтернативную невоенную службу.

Суд отметил, что во время мобилизации закон не разрешает заменить военную службу на альтернативную. Религиозные убеждения не являются основанием для отказа от военной службы.

Суд установил, что мужчина покинул воинскую часть, чтобы уклониться от дальнейшей службы. Его признали виновным в дезертирстве, совершенном в условиях военного положения.

Военнослужащему назначили 5 лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители задержали военного-дезертира , который хотел незаконно пересечь границу с Молдовой. За бегство он предложил пограничникам 11 тысяч долларов.

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