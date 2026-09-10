РФ снова атаковала Днепр: в городе масштабный пожар

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Поздно вечером 10 сентября россияне снова нанесли удар по Днепру. Это был уже четвертый удар по городу за день

Об этом сообщили в ОВА, передает RegioNews.

Россияне нанесли удар по Днепру, после чего в городе произошел масштабный пожар. В частности, загорелись грузовики.

Известно, что ранение получил 56-летний мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Также госпитализирован 61-летний мужчина: его состояние оценивают как средней тяжести.

Напомним, также 10 сентября российские войска нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по жилому сектору на окраине Сум.