Активизация переговорного процесса традиционно сопровождается рядом футурологических предсказаний относительно даты завершения войны. И хотя услуги гадалок у нас до сих пор пользуются большим спросом, стоит еще раз напомнить, как на самом деле может закончится война и что делали в Москве и Киеве Виткофф и Кушнер

Активизация переговорного процесса традиционно сопровождается рядом футурологических предсказаний относительно даты завершения войны. И хотя услуги гадалок у нас до сих пор пользуются большим спросом, стоит еще раз напомнить, как на самом деле может закончится война и что делали в Москве и Киеве Виткофф и Кушнер

Фото: из открытых источников

Годы большой войны скорректировали максималистские требования обеих сторон. Весной 2022 года стало очевидно, что имеющихся у Путина ресурсов для захвата всей Украины не хватает, поэтому российские войска отвели с севера и перебросили на восток и юг.

Осенью, после освобождения части Харьковщины и Херсона, он выбрал другой путь – повысил цену войны для России, проведя мобилизацию и развертывая военную экономику.

Это показало, что Путин остановится только тогда, когда достижение целей войны станет для него слишком дорогим или невозможным.

Именно на это, похоже, и направлена нынешняя стратегия Украины: лишить Россию возможности бесконечно пополнять армию людьми и оружием. Это тяжелый путь, но отказ от сопротивления только откроет Путину возможности, которые сегодня благодаря ВСУ остаются нереалистичными.

Очевидно, что Виткофф с Кушнером прилетали в Москву и Киев не для того, чтобы обсуждать, как остановить Путина путем лишения его ресурсов для войны. Это мог бы объяснить директор ЦРУ, но Путин отказался от встречи с ним. Цели американской администрации сводятся к тому, чтобы убедить Путина, будто он уже "победил". И что дальнейшее продолжение войны не даст ему больше, чем он имеет сейчас и сможет получить сразу после остановки боев вдоль текущей линии фронта.

То есть на этом этапе существует только два более-менее реалистичных сценария окончания войны: либо Путин не сможет дальше воевать без кратного увеличения задействованных ресурсов, обеспечить которые он не способен, либо он самостоятельно решит, что достигнутого уже достаточно для объявления "целей СВО" выполненными, а продолжение войны не сможет принести большего.

Американцы считают, что Путину есть над чем подумать. Низкие темпы продвижения его армии, текущее состояние экономики и внутриполитическая ситуация в США (где уже этой осенью, вероятно, изменится состав Конгресса, а в 2028 году гарантированно будет другой президент) – все это свидетельствует, что лучшего момента для договоренностей может больше не быть. Далеко не факт, что следующий президент США будет склонен вообще что-то предлагать Кремлю. Так что чуть ли не последнее окно, когда Путин может чего-то достичь с их помощью, открыто прямо сейчас. Оно продлится ориентировочно до середины весны 2027 года, когда Америка окончательно перейдет в режим президентских выборов. Если Путин не уложится в эти сроки, после этого американцы уже ничем не смогут ему помочь.

Именно в этом заключается вся логика американской стратегии челночной дипломатии. Она объясняет и визиты в Москву, и нежелание Виткоффа употреблять резкие оценки в отношении Путина, и многие другие нюансы. Американцы пытаются убедить Путина, что время работает против него. Путин, похоже, пытается убедить американцев в обратном. И, честно говоря, пока непонятно, кто из них кого убеждает успешнее.