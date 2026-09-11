У дома известной актрисы упал русский дрон

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Россияне продолжают терроризировать украинские города. Украинская актриса Даша Малахова рассказала, какой стресс она пережила во время одного из обстрелов

Об этом сообщает "ТСН", передает RegioNews.

Даша Малахова рассказала, что в ее дворе упал русский дрон. По словам актрисы, звук был очень громкий. Тогда артистка с семьей как раз были дома. К счастью, никто не пострадал.

"У нас во дворе хлопнуло. Дрон упал прямо у нас во дворе. Я сразу поехала на тренировку, поэтому сейчас еще не знаю, какая там ситуация. Мы были дома. Благодарю вас всех, кто пишет и переживает. Мы живы, мы продолжаем делать то, что мы должны делать", - говорит Даша Малахова.

Напомним, ранее Елена Кравец решила вывезти детей в более безопасное место. Артистка рассказала, где будет жить с семьей.